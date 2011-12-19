Fasulye ve nohudu bir gece boyunca en az 6 saat, 1 çay kaşığı tuz ilave edilmiş ılık suyun içinde şişinceye kadar bekletin. Ertesi gu¨nu¨ Magicook'u çalıştırıp ''menu¨''den ''aşure hazırlık'' programını seçin. Nohut ve kuru fasulyeyi hazneye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve ''başla''ya basın. 14 dakika ön ısıtmadan sonra 35 dakika 100C de nohut ve fasulyeleri pişirecek program tamamlandığında Magicook sesli uyaracaktır. Su¨reyi 14 dakika daha hızlandırmak isterseniz hazneye sıcak su koyabilirsiniz. Fasulye ve nohutların ön haşlama su¨reci bittiğinde hazneden çıkartın ve aynı şekilde buğdayı hazırlayın. Ön hazırlıklar bittikten sonra Magicook'ta haşlamış olduğunuz buğdayın u¨zerine iyice yıkanıp su¨zu¨lmu¨ş pirinci aktarıp u¨zerine 8 kademesine kadar sıcak su ilave edin. ''menu¨''den ''aşure'' programını seçip ''başla''ya basın. Toplam pişirme su¨reci 1,5 saattir. Ayrıca ''pişirme zamanı'' bölu¨mu¨nden 1-4 saat arasında ayar yapabilirsiniz. Magicook 80-100 derece arasında pişirme yapmaktadır. 50 dakika sonra daha önceden ön haşlamasını yaptığınız fasulye ve nohudu ekleyin. 10 dakika sonra da şekerini serpin. Zaman göstergesinde son 5 dakika kala 2 gr tuzu ilave edin. Su¨re bittiğinde aşureniz hazırdır. Aşureyi sıcakken servis kaselerine paylaştırın. İsteğe göre ju¨lyen doğranmış kuru kayısı, kavrulmuş susam, nar taneleri, zar şeklinde doğranmış kiraz şekerlemesi ve antepfıstığı içi ile su¨sleyebilirsiniz. İsterseniz aşureyi buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis yapın.