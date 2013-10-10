Aşure Tarifi

Bolluk bereketin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın simgesi bir tarif aşure tarifi. Bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz ama yine de bilmeyenler için aşure nasıl yapılır sizin için derledik.

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta