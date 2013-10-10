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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Aşure Tarifi

Aşure Tarifi

Bolluk bereketin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın simgesi bir tarif aşure tarifi. Bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz ama yine de bilmeyenler için aşure nasıl yapılır sizin için derledik.
Aşure Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

50'şer gram incir ve kuru kayısı

50 gram kuru üzüm

Yarım kg toz şeker

Yarım çay bardağı gülsuyu

Yeterince su

Süslemek için: Kuru incir, kuru kayısı, hindistan cevizi

YAPILIŞI

Bir gün önceden nohut, kuru fasulye ve buğdayı ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün hepsini yine ayrı kaplarda haşlayın (buğdayı üzerini geçecek kadar su ile haşlayıp, pişerken üzerinde biriken köpüğü kaşıkla alın). Daha sonra buğdaya sırasıyla haşlanmış nohut, kuru fasulye, kayısı, incir, kuru üzüm, şeker, gülsuyu ve su ilave edip, iyice kaynatın. Sıcakken kaselere koyup, üzerini de incir, kayısı, hindistan cevizi ile süsleyin. Soğuyunca servis yapın.
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