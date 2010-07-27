Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sahleple toz şekeri karıştırıp kenara alın. Sütü çelik bir tencereye alıp kısık ateşte yanan ocağa oturtun.Sahlepli karışımı azar azar ve tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak süte yedirin. Karıştırmaya devam ederek sütün 1/3'lük kısmını buharlaştırın. Ocaktan alıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Bu sırada büyük bir tahta kaşıkla aşağıdan yukarı kaldırıp havalandırın. Diğer taraftan ceviz içi, fındık içi ve bademi birlikte havanda sulanana kadar dövüp kenara alın. Süt tamamen soğuduktan sonra çelik bir kaba alarak üzerini streç filmle kaplayıp derin dondurucuya yerleştirin. 2 saat boyunca, her 20 dakikada bir derin dondurucudan çıkarıp, tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Daha sonra her 10 dakikada bir şu sıralamayla; bal, kıyılmış incir reçeli tanesi, kuru kayısı, portakal kabuğu rendesi, kuru incir, kuru üzüm ve en son olarak da havanda dövdüğünüz süte ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Dondurmanın üstünü düzleyip streç filmle kapladıktan sonra 24 saat derin dondurucuda bekleterek servis yapın.