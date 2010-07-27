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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Atom

Atom

Atom
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 litre süt

14 gram yerli sahlep

Yarım su bardağı toz şeker

20 gram ceviz içi

100 gram fındık içi

50 gram badem

100 gram bal

25 gram kuru üzüm

50 gram kuru kayısı

50 gram kuru incir

50 gram kıyılmış incir reçeli tanesi

2 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

YAPILIŞI

Sahleple toz şekeri karıştırıp kenara alın. Sütü çelik bir tencereye alıp kısık ateşte yanan ocağa oturtun.Sahlepli karışımı azar azar ve tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak süte yedirin. Karıştırmaya devam ederek sütün 1/3'lük kısmını buharlaştırın. Ocaktan alıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Bu sırada büyük bir tahta kaşıkla aşağıdan yukarı kaldırıp havalandırın. Diğer taraftan ceviz içi, fındık içi ve bademi birlikte havanda sulanana kadar dövüp kenara alın. Süt tamamen soğuduktan sonra çelik bir kaba alarak üzerini streç filmle kaplayıp derin dondurucuya yerleştirin. 2 saat boyunca, her 20 dakikada bir derin dondurucudan çıkarıp, tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Daha sonra her 10 dakikada bir şu sıralamayla; bal, kıyılmış incir reçeli tanesi, kuru kayısı, portakal kabuğu rendesi, kuru incir, kuru üzüm ve en son olarak da havanda dövdüğünüz süte ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Dondurmanın üstünü düzleyip streç filmle kapladıktan sonra 24 saat derin dondurucuda bekleterek servis yapın.
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