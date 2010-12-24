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Ayvalı İrmik Tatlısı

Ayvalı İrmik Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı irmik

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 çay bardağı kıyılmış fındık

1 adet yumurtanın akı

İç harcı için:

2 adet ayva

1 çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

İç harcı için, ayvaların kabuklarını soyup, rendeleyin. Bir kabın içine alın. Üzerine toz şekeri ilave edip, yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tencerede süt, toz şeker, irmik ve tereyağını karıştırıp ocağa oturtun. Pişmeye yakın hindistan cevizi ve vanilya ekleyip, ocaktan alın. Bir fırın kabının içine irmikli karışımın yarısını yayıp, soğumaya bırakın. Soğuduğunda üzerine ayvalı harcı yerleştirin. Fındık serpiştirip, kalan irmikli karışımı dökün. Yumurta akını üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuk olarak servis yapın.
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