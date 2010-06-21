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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ayvalı Krep

Ayvalı Krep

Ayvalı Krep
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep hamuru için:

3 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı un

Bir tutam tuz

2 tatlı kaşığı haşhaş tohumu

50 gram tereyağı



İç malzemesi için:

2 adet ayva

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı çekirdeksiz kuru sarı üzüm

1 su bardağı su

2 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

İç malzemesi için, ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun. Dilimleyip, çekirdeklerini orta kısımdan derinlemesine alın. İncecik doğrayın. Tencereye alıp, üzerine toz şeker, üzüm, tarçın ve su ilave edin. 10 dakika kısık ateşte, sonra dibini tutmadan harlı ateşte biraz sulu kalacak şekilde pişirin. Çubuk tarçınları çıkarıp, soğumaya bırakın. Bu arada krep hamuru için, yumurtaları çukur bir cam kapta çırpma teli ile çırpın. Sırasıyla sıvıyağ, süt, tuz ve unu ekleyip, pütürsüz ve boza kıvamında bir hamur elde edene kadar çırpın. 10 dakika bekletin. 24 cm çapındaki tavayı kısık ateşte kızdırıp, fındık büyüklüğünde tereyağı ile yağlayın. Bir kepçe krep hamurunu tavaya döküp, eşit miktarda yayılması için tavayı hafifçe sağa sola yatırın. Üzerine haşhaş tohumu serpiştirin. Bir tarafı pişince, diğer tarafını spatula yardımıyla çevirin. Malzeme bitene kadar (her seferinde tavayı tereyağı ile yağlayarak) krepleri pişirin. Hazırladığınız krepleri servis tabağına alın. Üzerlerine ayvalı karışımı paylaştırıp (kreplerin yarısını kaplayacak şekilde) ortadan ikiye katlayın. Dilerseniz kaymaklı dondurma ve krem şanti ile süsleyerek servis yapın.
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