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Bademli Elmalı Muhallebi Tarifi

Elmayı sevenler için bademli elmalı muhallebi tarifi. Tadı damakta bırakan bademli elmalı muhallebi nasıl yapılır?
Bademli Elmalı Muhallebi Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Elma harcı için:

4 adet orta boy kırmızı elma

3 çorba kaşığı toz şeker

Bir tutam tarçın

Muhallebi için: Yarım su

bardağı kıyılmış badem

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı buğday

nişastası

2 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

Üzerine: 2 çorba kaşığı

kıyılmış badem

2 çorba kaşığı rendelenmiş

beyaz çikolata

Tarçın

Elma dilimleri

YAPILIŞI

Elmaların çekirdeklerini çıkarıp küp doğradıktan sonra tavaya alın. Üzerine şeker ekleyin. Kısık ateşte arada bir karıştırarak, yumuşayana dek pişirin. Tarçın serpip ocaktan alın. Kupların ya da kaselerin dibine paylaştırın. 2 Muhallebi için süt, toz şeker, nişasta ve unu karıştırıp ocağa oturtun. Orta ateşte karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Badem ve vanilyayı ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Kuplara aldığınız elmalı harcın üzerine dökün. Soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzerini elma dilimi, kıyılmış badem, beyaz çikolata ve tarçınla süsleyerek servis yapın.
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