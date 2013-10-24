Bademli Elmalı Muhallebi Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların çekirdeklerini çıkarıp küp doğradıktan sonra tavaya alın. Üzerine şeker ekleyin. Kısık ateşte arada bir karıştırarak, yumuşayana dek pişirin. Tarçın serpip ocaktan alın. Kupların ya da kaselerin dibine paylaştırın. 2 Muhallebi için süt, toz şeker, nişasta ve unu karıştırıp ocağa oturtun. Orta ateşte karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Badem ve vanilyayı ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Kuplara aldığınız elmalı harcın üzerine dökün. Soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzerini elma dilimi, kıyılmış badem, beyaz çikolata ve tarçınla süsleyerek servis yapın.