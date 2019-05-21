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Bademli Hurma Dolması

Bademli Hurma Dolması
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet Medine hurması



200 gram tuzsuz badem



250 gram bitter çikolata



Üzerine: 10 adet badem


YAPILIŞI

Bademi pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 150 derece fırında 5-10 dakika üzerleri kızarana kadar fırınlayın. Bademler ılındıktan sonra kabuklarını ayıklayıp mutfak robotunda ezme kıvamına gelene kadar çekin. Kıvamlı hale geldikten sonra karışımı bir sıkma torbasına alın. Hurmaların bir yanına çizik atarak çekirdeklerini çıkarın ve badem ezmesini içlerine sıkın. Daha sonra 15-20 dakika kadar buzlukta bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Dondurduğunuz hurmaları çikolatanın içine atıp, 2 çatal yardımıyla çıkarın. Pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye çikolatalı hurmaları dizip üzerlerine birer tane badem koyun. Çikolatalar iyice donana kadar dinlendirip servis yapın.

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