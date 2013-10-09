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Balkabağı Tatlısı Tarifi

Balkabağını hiç böyle tüketmediniz .Muhteşem bir tat olan balkabağı tatlısı tarifi değişik tatlar denemek istiyorsanız bilmeniz gereken bir tarif. Peki balkabağı tatlısı nasıl yapılır?
Balkabağı Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg balkabağı

1 su bardağı pudra şekeri

15 adet kedidili bisküvi

Yarım çay bardağı acıbadem likörü

Yarım litre çırpılmış krema

1 tatlı kaşığı tarçın



Üzeri için:

Yarım su bardağı ufalanmış badem

1 su bardağı krem şanti

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Kabakları irice dilimleyip az suda iyice haşlayın. İçine pudra şekerini ve tarçını ilave edip blenderden geçirin. Kedidillerini sulandırılmış likörle ıslatıp orta boy bir fırın kabına aralıksız dizin. Üzerine balkabağı püresini yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgara bölümünde üzerini 10 dakika kızartın. Fırın kabını fırından çıkartıp soğutun. Dilimleyip sırasıyla krem şanti, kakao ve badem ile süsleyip servis yapın.
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