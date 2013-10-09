Balkabağı Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg balkabağı
1 su bardağı pudra şekeri
15 adet kedidili bisküvi
Yarım çay bardağı acıbadem likörü
Yarım litre çırpılmış krema
1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için:
Yarım su bardağı ufalanmış badem
1 su bardağı krem şanti
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI
Kabakları irice dilimleyip az suda iyice haşlayın. İçine pudra şekerini ve tarçını ilave edip blenderden geçirin. Kedidillerini sulandırılmış likörle ıslatıp orta boy bir fırın kabına aralıksız dizin. Üzerine balkabağı püresini yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgara bölümünde üzerini 10 dakika kızartın. Fırın kabını fırından çıkartıp soğutun. Dilimleyip sırasıyla krem şanti, kakao ve badem ile süsleyip servis yapın.