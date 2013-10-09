Balkabağı Tatlısı Tarifi

Balkabağını hiç böyle tüketmediniz .Muhteşem bir tat olan balkabağı tatlısı tarifi değişik tatlar denemek istiyorsanız bilmeniz gereken bir tarif. Peki balkabağı tatlısı nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Sevgililer Günü, Yılbaşı