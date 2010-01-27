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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ballı Armut Tatlısı

Ballı Armut Tatlısı

Ballı Armut Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet armut

1 çorba kaşığı bal

Yarım çay kaşığı safran

1 adet çubuk tarçın

Birkaç dal lavanta

1 çorba kaşığı limon suyu

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Balı, safranı, tarçını, lavantayı, limon suyunu ve suyu bir kaba aldıktan sonra karışımı kaynatın. Kaynadıktan sonra tatların birbirine karışmasını sağlamak amacıyla ocağın altını hafif kısın ve dinlenmeye bırakın. Daha sonra soyduğunuz ve göbeğini çıkarttığınız armutları dinlenmek üzere olan karışıma batırın. Armutlar yumuşayıncaya dek haşlayın ve ocaktan alın. Armutların şurubu soğuyuncaya kadar bekletin ve sonrasında buzdolabında soğumaya alın. Soğuk olarak servis edin
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