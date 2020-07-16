Bardakta kurabiye

Toz kahve, un, tuz ve karbonatı geniş bir kaba alıp karıştırın. Çikolatayı kıyın. Tereyağını mikserle 1 dakika çırpın. Ardından şekerleri ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Daha sonra teker teker yumurtaları ekleyip tamamen özleşene kadar iyice çırpın. Vanilya ekleyin ve çırpmaya devam edin. Üzerine kahveli karışımı, üç seferde ve mikserin en düşük devrinde karıştırarak ekleyin. Tahta bir kaşık veya spatula yardımıyla çekirdek kahve ve kıyılmış çikolatayı hamura katıp eşit olarak dağılacak şekilde karıştırın. Fırına girmeye uygun kupa veya bardakların içini tereyağı ile yağlayın. Daha sonra yarısına kadar hamur dökün. Üzerine 1 çorba kaşığı çikolatalı fındık kreması koyun. Kupalara, üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekilde yeniden kurabiye hamuru koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzerine küp doğranmış çilek ve çekirdek kahve koyun. Pudra şekeri serperek servis yapın.