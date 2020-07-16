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Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Bardakta kurabiye

Bardakta kurabiye

Bardakta kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi



1 yemek kaşığı çekirdek kahve



3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



2 su bardağı un



Yarım çay kaşığı tuz



3/4 çay kaşığı karbonat



225 gram oda ısısında tereyağı



1 su bardağı toz şeker



Yarım su bardağı esmer şeker



2 adet yumurta



2 çay kaşığı vanilya



KAPLARI YAĞLAMAK İÇİN:



1 yemek kaşığı tereyağı



İÇ HARCI İÇİN:



6-8 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması



ÜZERİ İÇİN:



8-10 adet çilek



1 yemek kaşığı çekirdek kahve



Pudra şekeri


YAPILIŞI

Toz kahve, un, tuz ve karbonatı geniş bir kaba alıp karıştırın. Çikolatayı kıyın. Tereyağını mikserle 1 dakika çırpın. Ardından şekerleri ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Daha sonra teker teker yumurtaları ekleyip tamamen özleşene kadar iyice çırpın. Vanilya ekleyin ve çırpmaya devam edin. Üzerine kahveli karışımı, üç seferde ve mikserin en düşük devrinde karıştırarak ekleyin. Tahta bir kaşık veya spatula yardımıyla çekirdek kahve ve kıyılmış çikolatayı hamura katıp eşit olarak dağılacak şekilde karıştırın. Fırına girmeye uygun kupa veya bardakların içini tereyağı ile yağlayın. Daha sonra yarısına kadar hamur dökün. Üzerine 1 çorba kaşığı çikolatalı fındık kreması koyun. Kupalara, üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekilde yeniden kurabiye hamuru koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzerine küp doğranmış çilek ve çekirdek kahve koyun. Pudra şekeri serperek servis yapın.

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