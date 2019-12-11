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Beyaz Çikolatalı Kek tarifi

Beyaz çikolatayı daha önce keklerinizde denemediniz mi? O zaman bu tarifi kaçırmayın! Çilek ve yaban mersininin beyaz çikolata ile birleşimi harika! İşte beyaz çikolatalı kek nasıl yapılır? Beyaz çikolatalı kek tarifi....
Beyaz Çikolatalı Kek tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (80 gramlık) beyaz çikolata



185 gram tereyağı



1 su bardağı tozşeker, 3 adet yumurta



1'er çay kaşığı vanilya ekstratı ve kabartma tozu



Bir tutam tuz, bir buçuk su bardağı un



Üzeri için: Pudraşekeri



Süslemek için: Çilek, yaban mersini ve siyah üzüm


YAPILIŞI

Yoğurma kabına beyaz çikolata hariç tüm malzemeyi alın ve mikserle kabarana kadar çırpın. Beyaz çikolatayı rendenin kalın tarafı ile rendeleyin ve iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış yuvarlak kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakın. İçini çekene kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve üzerine pudraşekeri serpin. Meyvelerle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.

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