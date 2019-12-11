Beyaz Çikolatalı Kek tarifi

Yoğurma kabına beyaz çikolata hariç tüm malzemeyi alın ve mikserle kabarana kadar çırpın. Beyaz çikolatayı rendenin kalın tarafı ile rendeleyin ve iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış yuvarlak kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakın. İçini çekene kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve üzerine pudraşekeri serpin. Meyvelerle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.