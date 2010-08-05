Beyaz Çikolata Keyfi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolataları benmari usulü eritin. Alüminyum tart kalıplarının içine bir fırça yardımı ile çok ince olmayacak şekilde sürün. Buzdolabına koyup iyice dondurun. Daha sonra çikolatanın dışında kalan alüminyum kabı elinizle dikkatlice yırtarak çıkarın. İçlerine orman meyvelerini paylaştırın.

Gül süslemeleri yapmak için; 2 paket beyaz çikolatayı benmari usulü eritip yağlı kağıda ince bir tabaka halinde dökün. Buzdolabına koyup dondurun. Gülleri hazırlamaya başlamadan 5 dakika önce dolaptan çıkarın. Çikolatadan 3 parmak boyunda ve "D" harfi şeklinde parçalar kesin. Aralarda kalan parçalardan da güllerin ortasını oluşturmak için minik rulolar hazırlayın. Ruloların etrafına istediğiniz gülün büyüklüğüne göre 1 ya da 2 adet "D" şeklindeki parçadan sarın. Hazırladığınız gülleri orman meyvelerinin üzerine koyarak servis yapın.