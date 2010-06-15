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Bisküvili Çikolata Ruloları

Bisküvili Çikolata Ruloları
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 paket (80 gram) beyaz çikolata

1 paket pötibör bisküvi

1 adet muz

2 çorba kaşığı oda sıcaklığında

bekletilmiş tereyağı

5 çorba kaşığı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Daha sonra yağlı kağıt üzerine 4 cm eninde ve 10 cm boyunda olacak şekilde sürüp, 4 adet beyaz, 4 adet siyah çikolata şeridi hazırlayın. Soğuk bir yerde 5 dakika bekletin. Bu arada bisküvili karışımı hazırlamak için, bisküvileri toz haline getirip bir kaba alın. Üzerine ezilmiş muz, tereyağı, süt, toz şeker ve kakao ilave edip iyice karıştırın. Harçtan, cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayarak küçük toplar yapın. Üstlerine bastırıp hafifçe yassılaştırın. Çikolatalı şeritleri oda sıcaklığında 1 dakika bekletip (çikolata şeritleri kıvrılacak yumuşaklıkta olmalı, çok sertleşmişlerse kıvrılırken kırılabilir) bisküvili topların etrafına sarın. Birkaç dakika soğutarak servis yapın.
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