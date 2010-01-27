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Cevizli Elma Tatlısı

Cevizli Elma Tatlısı
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet elma

3 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağından bir parmak fazla iri kıyılmış ceviz

2 dilim beyaz tost ekmeği

Üzeri için:

Krema, tarçın

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. Tencereye yerleştirip, üzerine toz şeker ve 5 çorba kaşığı su ekleyin. 10 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Soğuyunca blenderden geçirin. Püreyi servis bardaklarına pay edin. Ufalanmış tost ekmeği ve cevizi tavaya alıp, kısık ateşte karıştırarak kızartın. Karışımı elma pürelerinin üzerine pay edin. Krema ve tarçınla süsleyip servis yapın.
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