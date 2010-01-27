Cevizli Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

4 adet elma 3 çorba kaşığı toz şeker Yarım su bardağından bir parmak fazla iri kıyılmış ceviz 2 dilim beyaz tost ekmeği Üzeri için: Krema, tarçın

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. Tencereye yerleştirip, üzerine toz şeker ve 5 çorba kaşığı su ekleyin. 10 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Soğuyunca blenderden geçirin. Püreyi servis bardaklarına pay edin. Ufalanmış tost ekmeği ve cevizi tavaya alıp, kısık ateşte karıştırarak kızartın. Karışımı elma pürelerinin üzerine pay edin. Krema ve tarçınla süsleyip servis yapın.