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Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Chia tohumlu sütlaç

Chia tohumlu sütlaç

Chia tohumlu sütlaç
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı chia tohumu



2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



2 su bardağı sıcak su



7.5 su bardağı süt



1 yemek kaşığı mısır nişastası



2 yemek kaşığı su



2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)



SÜSLEMEK İÇİN: Çilek, çikolata ve nane


YAPILIŞI

Chia tohumu ve sütü tencereye alın. Kaynayana kadar harlı kaynamaya başlayınca orta ısıda chia yumuşayana kadar pişirin. Çikolatayı benmari usulü eritip süte ekleyin. Nişasta ve suyu bir kasede karıştırarak erittikten sonra sütlaca ilave edin. Tadını kontrol edip damak zevkinize göre toz şeker katıp karıştırın. Toz şeker eriyince ocaktan alın. Çilek, çikolata ve nane ile süsleyip, soğuk veya ılık olarak servis yapın.

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