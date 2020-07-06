Chia tohumlu sütlaç

Chia tohumu ve sütü tencereye alın. Kaynayana kadar harlı kaynamaya başlayınca orta ısıda chia yumuşayana kadar pişirin. Çikolatayı benmari usulü eritip süte ekleyin. Nişasta ve suyu bir kasede karıştırarak erittikten sonra sütlaca ilave edin. Tadını kontrol edip damak zevkinize göre toz şeker katıp karıştırın. Toz şeker eriyince ocaktan alın. Çilek, çikolata ve nane ile süsleyip, soğuk veya ılık olarak servis yapın.