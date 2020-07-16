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Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Çikolata kasesinde kahveli mus

Çikolata kasesinde kahveli mus

Çikolata kasesinde kahveli mus
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

ÇİKOLATA KASESİ İÇİN:



4 adet (80'er gramlık) bitter çikolata



1 kutu (200 ml) krema



4 adet küçük balon



MUS İÇİN:



1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



240 gram bitter çikolata



2 adet yumurta sarısı



1/3 su bardağı süt



3 yemek kaşığı toz şeker



4 adet yumurtanın akı



1 kutu (200 ml) krema



ÜZERİ İÇİN:



Kavrulmuş çekirdek kahve



Frenk üzümü, toz Antep fıstığı


YAPILIŞI

Mus için çikolatayı benmari usulü eritip kenara alın. Ilınınca içine Türk kahvesini ekleyin. Yumurta sarılarını bir çatalla çırpın. Süt ve şekeri küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Sütün yarısını yumurta sarılarının üzerine damla damla ekleyin (bu aşamada yumurtanın pişmesini önlemek için sütü mutlaka damla damla eklemeniz gerekiyor) ve bir yandan da tel çırpıcı ile karıştırarak yedirin. Kalan sütü bir seferde ekleyip karıştırın. Kahveli çikolatayı da ilave edip karıştırın. Ocakta küçük bir kapta su kaynatın. Yumurta aklarını ısıya dayanıklı bir kaba alıp kaynayan suyun üzerine oturtun. Elinizin dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar sürekli karıştırın. İyice ısındığından emin olunca kabı benmariden alıp tuzu ekleyin ve kabarana kadar çırpın. Çırpılmış yumurta akının üçte birini kahveli çikolatalı karışıma ekleyip yedirin. Geri kalan kısmını da iki seferde ekleyin ve havasını kaçırmamaya dikkat ederek daha hafif hareketlerle yedirin. Kremayı içinde bulunduğu kabı ters çevirdiğinizde akmayacak sertliğe gelene kadar çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyip söndürmemeye özen göstererek karıştırın. Daha sonra buzdolabına alın ve iyice soğuyana kadar bekletin. Çikolata kaseleri için iri parçalar halinde kırdığınız çikolatayı benmari usulü eritin. Balonları portakal büyüklüğünde şişirip ağızlarını bağlayın. Daha sonra bardakların üzerine bağlı kısımları aşağıda kalacak şekilde yerleştirin. Eritilmiş çikolatayı bir fırça ile balonların üzerine yarım daire olacak şekilde sürün. Çikolata dondukça yeni bir kat daha sürün. Bu şekilde 4-5 kat sürdükten sonra oda ısısında iyice dondurun. Daha sonra buzdolabına yer-leştirin ve iyice donana kadar bekletin. Dolaptan alıp balonları patlatıp çikolatadan ayırın. Servis tabağına alıp içlerine dolapta bekleyen musu koyun. Çekirdek kahve, frenk üzümü ve toz Antep fıstığıyla süsleyip servis yapın.

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