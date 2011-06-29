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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Şöleni

Çikolata Şöleni

Çikolata Şöleni
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg süt

1 adet portakalın kabuğu

1 paket (80 gram) bitter çikolata

3 çorba kaşığı kakao

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker



Süslemek için: Krem şanti, çilek, vişne ve nane

YAPILIŞI

Sütü kısık ateşte ısıtın. Portakalı sıcak suda yıkayıp kabuğunu incecik kıyın. Çikolatayı iri parçalar halinde kırın, kakao, toz şeker, portakal kabuğu ve yumurtalarla birlikte blenderde karıştırın. Isınmış sütü ilave edip tekrar karıştırın (çikolatanın tamamen erimesi ve diğer malzemelerin homojen bir hal almasına dikkat edin). Karışımı ısıya dayanıklı 4 kaseye paylaştırıp, içi su dolu bir tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın (en az 2-3 saat buzdolabında bekletin). Üzerini krem şanti, çilek ve naneyle süsleyip servis yapın.
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