Çikolata Şöleni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü kısık ateşte ısıtın. Portakalı sıcak suda yıkayıp kabuğunu incecik kıyın. Çikolatayı iri parçalar halinde kırın, kakao, toz şeker, portakal kabuğu ve yumurtalarla birlikte blenderde karıştırın. Isınmış sütü ilave edip tekrar karıştırın (çikolatanın tamamen erimesi ve diğer malzemelerin homojen bir hal almasına dikkat edin). Karışımı ısıya dayanıklı 4 kaseye paylaştırıp, içi su dolu bir tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın (en az 2-3 saat buzdolabında bekletin). Üzerini krem şanti, çilek ve naneyle süsleyip servis yapın.