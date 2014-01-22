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Çikolata Soslu Armut Dolması

Çikolata Soslu Armut Dolması
  • 4 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet armut

iki buçuk su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

1 çorba kaşığı tarçın

50 gram kırık çikolata

Çikolata sos için:

3/4 su bardağı çırpılmış krem şanti

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım çorba kaşığı tereyağı

50 gram bitter kırık çikolata

YAPILIŞI

4 adet armutu soyup içlerini çıkartın. Bir tencereye dizip üzerine toz şekerin yarısını serpin. Üzerine suyu gezdirip kısık ateşte hafifçe pişirin. Soğumaya bırakın. Armutların yan kısımlarından elma dilimi şeklinde parça kesin. Kalan armutu rendeleyin. Üzerine kalan toz şeker, çikolata, 1 çorba kaşığı tarçın ve kırık pralin parçaları ekleyip karıştırın. Karışım ile armutların içini doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Çikolata sos için krem şanti ve 1 çorba kaşığı toz şekeri bir kapta kaynatın. Kırık çikolataları ilave ederek iyice karıştırın. Tereyağı ilave ederek tekrar karıştırın ve soğumaya bırakın. Armutlar soğuduktan sonra çikolata sos ile servis yapın.
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