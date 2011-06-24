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Çikolata Soslu Elma Tatlısı

Çikolata Soslu Elma Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet elma

Yarım su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 paket vanilya

1 çay bardağı rendelenmiş bitter çikolata

1 tatlı kaşığı margarin

Pudra şekeri



İçine: Fındık

Üzeri için: Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Elmaları soyun ve orta kısımlarını oyarak çıkarın. Tencereye alıp, üzerine su ve toz şekeri koyun. Tencerenin kapağını kapatarak, elmalar yumuşayana dek pişirin. Piştikten sonra, vanilyayı ilave edin ve ateşten alın. Oyulmuş kısımlarına fındık taneleri yerleştirin. Diğer taraftan margarin ve çikolatayı bir-iki kaşık su ile karıştırın. Hafif ateşte eriterek çikolatalı sos hazırlayın. Elmaların servis yapılacağı tabağa pudra şekeri serpin. Elmalar soğuyunca tabağa alın. Üzerine sıcak çikolatalı sos gezdirip, hindistan cevizi serpin. Ardından soğutup servis yapın.
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