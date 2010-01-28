Çikolata Topları

Sofra Tarifi

Hamuru için: 2 çorba kaşığı margarin Bir buçuk su bardağı su 1 paket vanilya İki buçuk su bardağı un 6 adet yumurta, bir tutam tuz Kızartmak için: Sıvı yağ İç sosu için: 1 su bardağı süt 1 paket çikolatalı krem şanti Süslemek için: 6-7 adet çilek 2 çay bardağı çiğ krema 3 paket 80 gramlık bitter çikolata

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, bir tencereye margarin, su ve vanilyayı koyup ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp azar azar unu ilave edin. Hızlı bir şekilde karıştırarak hamur haline getirin. Ocaktan alın ve içine 1 adet yumurtayı kırın. 10 dakika soğutun, diğer yumurtaları teker teker ekleyin. Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına doldurun. Kızgın yağa kayısı büyüklüğünde parçalar sıkarak kızartın. Yağının süzülmesi için kızarmış parçaları kağıt havlu üzerine çıkartın. İç sosu için, krem şantiyi sütle çırpın. Bu sosu sıkma torbasına koyup, kızarttığınız hamurların içine sıkın. Kalan krem şantiyi servis tabağına sıkın. Üzerine hazırladığınız çikolata toplarını yerleştirin. Çilekleri dilim dilim doğrayıp kenara alın. Çikolataları kırıp bir kaba koyun üzerine kremayı dökün ve kısık ateşte eritin. Karışımı çikolata toplarının üstüne gezdirin. Çilek dilimleri ile süsleyerek servis yapın.