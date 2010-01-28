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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Topları

Çikolata Topları

Çikolata Topları
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk su bardağı su

1 paket vanilya

İki buçuk su bardağı un

6 adet yumurta, bir tutam tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ



İç sosu için: 1 su bardağı süt



1 paket çikolatalı krem şanti

Süslemek için: 6-7 adet çilek

2 çay bardağı çiğ krema

3 paket 80 gramlık bitter çikolata

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, bir tencereye margarin, su ve vanilyayı koyup ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp azar azar unu ilave edin. Hızlı bir şekilde karıştırarak hamur haline getirin. Ocaktan alın ve içine 1 adet yumurtayı kırın. 10 dakika soğutun, diğer yumurtaları teker teker ekleyin. Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına doldurun. Kızgın yağa kayısı büyüklüğünde parçalar sıkarak kızartın. Yağının süzülmesi için kızarmış parçaları kağıt havlu üzerine çıkartın. İç sosu için, krem şantiyi sütle çırpın. Bu sosu sıkma torbasına koyup, kızarttığınız hamurların içine sıkın. Kalan krem şantiyi servis tabağına sıkın. Üzerine hazırladığınız çikolata toplarını yerleştirin. Çilekleri dilim dilim doğrayıp kenara alın. Çikolataları kırıp bir kaba koyun üzerine kremayı dökün ve kısık ateşte eritin. Karışımı çikolata toplarının üstüne gezdirin. Çilek dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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