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Çikolatalı Ekmek Dilimleri Tarifi

Meyvenin çikolatayla buluşmasının en hızlı ve doyurucu yolu...Çikolatalı ekmek dilimleri tarifi... Birbirinden farklı meyveyle süsleyebileceğiniz çikolatalı ekmek dilimleri nasıl yapılır bizimle öğrenin.
Çikolatalı Ekmek Dilimleri Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü, Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

3 çorba kaşığı krema

8 dilim tost ekmeği

1 adet elma, 1 adet muz

1 tatlı kaşığı tarçın



ÜZERİ İÇİN:

Nar, portakal, mandalina, ceviz, hindistan cevizi, muz, çilek, antep fıstığı



SÜSLEMEK İÇİN:

Nane yaprağı




YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını alın ve üçgen şeklinde kesin. Bir kasede benmari usulü eritilmiş çikolata, krema, rendelenmiş elma, dilimlenmiş muz ve tarçını karıştırın. Ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Üzerini arzunuza göre nar taneleri, portakal, muz, çilek, mandalina dilimleri, kıyılmış ceviz, hindistan cevizi, antep fıstığı ve nane ile süsleyin.
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