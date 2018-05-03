Çikolatalı Ekmek Dilimleri Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
3 çorba kaşığı krema
8 dilim tost ekmeği
1 adet elma, 1 adet muz
1 tatlı kaşığı tarçın
ÜZERİ İÇİN:
Nar, portakal, mandalina, ceviz, hindistan cevizi, muz, çilek, antep fıstığı
SÜSLEMEK İÇİN:
Nane yaprağı
YAPILIŞI
Tost ekmeklerinin kenarlarını alın ve üçgen şeklinde kesin. Bir kasede benmari usulü eritilmiş çikolata, krema, rendelenmiş elma, dilimlenmiş muz ve tarçını karıştırın. Ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Üzerini arzunuza göre nar taneleri, portakal, muz, çilek, mandalina dilimleri, kıyılmış ceviz, hindistan cevizi, antep fıstığı ve nane ile süsleyin.