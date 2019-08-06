Çikolatalı Fındıklı Bisküvi Tarifi

Pudra şekeri, kakao, buğday nişastası, kabartma tozu ve vanilyayı derin bir kapta karıştırın. Yumurta akı ve fındık ekleyip tüm malzeme özleşene kadar iyice karıştırın. Düz bir zemine un ve kakao karışımı yayıp, hamuru bu karışımın üzerinde yuvarlayarak rulo yapın. 2 cm kalınlığında dilimleyip, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin.