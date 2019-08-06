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Çikolatalı Fındıklı Bisküvi Tarifi

Kimi zaman tuzlu, kimi zaman tatlı tarifleriyle kahve ya da çayın yanında atıştırmayı sevdiğimiz küçük kaçamaklar hepimizi mutlu eder. Tatlı atıştırmalık sevenler için çikolatalı fındıklı bisküvi tarifi...
Çikolatalı Fındıklı Bisküvi Tarifi
  • Pişirme: 12 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pudraşekeri



1/3 su bardağı kakao



1 çorba kaşığı buğday nişastası



1 çay kaşığı kabartma tozu



1 çay kaşığı vanilya



1 adet yumurtanın akı



Yarım su bardağı dövülmüş fındık



Hamuru rulo yapmak için:



Un ve kakao


YAPILIŞI

Pudra şekeri, kakao, buğday nişastası, kabartma tozu ve vanilyayı derin bir kapta karıştırın. Yumurta akı ve fındık ekleyip tüm malzeme özleşene kadar iyice karıştırın. Düz bir zemine un ve kakao karışımı yayıp, hamuru bu karışımın üzerinde yuvarlayarak rulo yapın. 2 cm kalınlığında dilimleyip, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

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