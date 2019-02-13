Çikolatalı Kestaneli Mus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı parçalara ayırıp benmari usulü eritin. Yumurta sarılarını tel çırpıcı ile çırpın. Diğer taraftan süt ve tozşekeri tencereye alıp, kaynatmadan ısıtın. Biraz ılındıktan sonra yumurtaların üzerine azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin. Hepsi bitince 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edin. Eriyen çikolatayı katıp karıştırın. Küçük bir tencereye 2-3 parmak su koyup kaynatın. Yumurta aklarını ısıya dayanıklı ve tencerenin üzerine oturabilecek büyüklükte cam bir kaba alın. Daha sonra bir tutam tuz ekleyip, kaynayan suya değdirmeden sadece buhar ısısını kullanarak bir çırpıcı ile sürekli karıştırarak kar hali alıncaya kadar çırpın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurta aklarını çikolatalı yumurta sarılarına azar azar ve yedirerek ekleyin. 200 ml kremayı kabarana kadar çırpıcı ile çırpın ve bir spatula ile (bu aşamada karışımın sulanmaması için kesinlikte çırpıcı kullanmayın) karıştırarak malzemenin üstüne ekleyin. Kek dilimlerini robottan geçirip kırıntı haline getirin ve kullanacağınız bardakların diplerine koyun. Bardakların yarısına kadar mus koyun. Üzerine kestane ekleyin. Yeniden mus koyup buzdolabında dondurun. Süslemek için çikolatayı benmari usulü eritin. Kestaneleri çikolataya bulayıp dondurun ve kupların üzerine yerleştirin. Pirinç patlağı, frenk üzümü ve yenilebilir kurutulmuş gülle süsleyip servis yapın.