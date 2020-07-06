Çikolatalı kinoalı toplar

Yarımşar su bardağı kırmızı ve beyaz kinoa tohumu
Yarım su bardağı susam
1 yemek kaşığı amarant tohumu
5 adet hurma
Yarım su bardağı fındık
Yarım su bardağı kaju fıstığı
200 gram glutensiz bitter çikolata
10 gram kakao yağı
1-2 yemek kaşığı keten tohumu
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı toz zencefil
Kinoa ve susamı tavaya alıp susamın rengi dönüp kinoa küçük sesler çıkararak patlamaya başlayınca ocaktan alın. Başka bir kaba aktarıp soğumaya bırakın. Amarantı bir kaba alıp üzerini 2 parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin ve ocağa oturtun. 15 dakika orta ısıda haşlayıp ocaktan alın. Soğuması için süzgece aktarın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp fındık ve kaju fıstığı ile birlikte harmanladıktan sonra keskin bir bıçakla kıyın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Avucunuzda yuvarlayıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.