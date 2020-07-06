Çikolatalı kinoalı toplar

Kinoa ve susamı tavaya alıp susamın rengi dönüp kinoa küçük sesler çıkararak patlamaya başlayınca ocaktan alın. Başka bir kaba aktarıp soğumaya bırakın. Amarantı bir kaba alıp üzerini 2 parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin ve ocağa oturtun. 15 dakika orta ısıda haşlayıp ocaktan alın. Soğuması için süzgece aktarın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp fındık ve kaju fıstığı ile birlikte harmanladıktan sonra keskin bir bıçakla kıyın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Avucunuzda yuvarlayıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.