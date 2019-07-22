Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi

Su, tozşeker, kakao ve kremayı bir tencereye koyup, çırpma teli ile birlikte pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Tencereyi ocağın üzerine alın ve içine elinizle iri parçalara ayırdığınız çikolatayı ilave edin. Orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra ocağı kısın. Bu şekilde 1 saat kaynatın. Karışım cıvık muhallebi kıvamına gelince tencereyi ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak iyice soğutun. Minik küpler halinde doğranmış meyve ve damla çikolatayı katın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra arzu ettiğiniz kalıba dökün ve derin dondurucuda 1 gece bekletin. Ertesi gün servis yapmadan 10 dakika önce derin dondurucudan çıkarın. Bekletmeden servis yapın.