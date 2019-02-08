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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çıkolatalı Mus

Çıkolatalı Mus

Çıkolatalı Mus
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı toz jelatin

3 çorba kaşığı kaynar su

1 su bardağı süt

150 gram (1 paket: 80 gram) bitter çikolata

1 paket krema (200 ml)

2 çorba kaşığı pudraşekeri


YAPILIŞI

Toz jelatin ve kaynar suyu karıştırıp, jelatini eritin. Sütü tencereye boşaltıp kaynatın. Ocaktan alıp, içine küçük parçalara ayrılmış çikolata ilave edin ve 3-4 dakika çikolata eriyene dek karıştırın. Biraz soğutup, süzgeçten geçirilmiş jelatinli karışımı ilave edin ve karıştırdıktan sonra kenara alın. Ayrı bir yerde krema ve pudraşekerini iyice çırpıp, diğer karışıma ilave edin. Karıştırıp, porsiyonluk kaplara pay edin. Soğutup, dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.
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