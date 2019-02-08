Çıkolatalı Mus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz jelatin ve kaynar suyu karıştırıp, jelatini eritin. Sütü tencereye boşaltıp kaynatın. Ocaktan alıp, içine küçük parçalara ayrılmış çikolata ilave edin ve 3-4 dakika çikolata eriyene dek karıştırın. Biraz soğutup, süzgeçten geçirilmiş jelatinli karışımı ilave edin ve karıştırdıktan sonra kenara alın. Ayrı bir yerde krema ve pudraşekerini iyice çırpıp, diğer karışıma ilave edin. Karıştırıp, porsiyonluk kaplara pay edin. Soğutup, dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.