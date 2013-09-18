Çikolatalı Mus Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
Yarım su bardağı su
3 tatlı kaşığı neskafe
1 çorba kaşığı tereyağı
3 adet yumurtanın sarısı
3 adet yumurtanın akı
1 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Bitter çikolata, tereyağı, yarım su bardağı su ve neskafeyi tencereye alıp, kısık ateşte karıştırarak pişirin.Çikolata eriyip pütürsüz bir kıvam haline gelince ateşten alın. Çikolatalı karışımın içerisine 3 adet yumurta sarısı ilave ederek mikserle iyice çırpın. Hazırladığınız karışım soğuyana kadar bekletin. Diğer tarafta 3 adet yumurta akını, bir kaşık toz şeker ile mikserle çırparak kar haline getirin. Ardından çikolatalı karışıma ekleyip, sonra servis yapın.