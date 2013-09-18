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Çikolatalı Mus Tarifi

Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman çikolatalı mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir.Çikolatalı mus nasıl yapılır işte püf noktaları..
Çikolatalı Mus Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

Yarım su bardağı su

3 tatlı kaşığı neskafe

1 çorba kaşığı tereyağı

3 adet yumurtanın sarısı

3 adet yumurtanın akı

1 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Bitter çikolata, tereyağı, yarım su bardağı su ve neskafeyi tencereye alıp, kısık ateşte karıştırarak pişirin.Çikolata eriyip pütürsüz bir kıvam haline gelince ateşten alın. Çikolatalı karışımın içerisine 3 adet yumurta sarısı ilave ederek mikserle iyice çırpın. Hazırladığınız karışım soğuyana kadar bekletin. Diğer tarafta 3 adet yumurta akını, bir kaşık toz şeker ile mikserle çırparak kar haline getirin. Ardından çikolatalı karışıma ekleyip, sonra servis yapın.
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