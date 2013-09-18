Çikolatalı Mus Tarifi

Bitter çikolata, tereyağı, yarım su bardağı su ve neskafeyi tencereye alıp, kısık ateşte karıştırarak pişirin.Çikolata eriyip pütürsüz bir kıvam haline gelince ateşten alın. Çikolatalı karışımın içerisine 3 adet yumurta sarısı ilave ederek mikserle iyice çırpın. Hazırladığınız karışım soğuyana kadar bekletin. Diğer tarafta 3 adet yumurta akını, bir kaşık toz şeker ile mikserle çırparak kar haline getirin. Ardından çikolatalı karışıma ekleyip, sonra servis yapın.