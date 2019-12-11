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Çikolatalı Portakallı Turta tarifi

Turta sevenlere vazgeçemeyecekleri bir tarif daha! Portakal ve çikolatanın birleşimi ağızınızda leziz bir tat bırakıyor...Bu lezzettin turta ile uyumu ise misafirlerinizin beğenisini kazanacak!
Çikolatalı Portakallı Turta tarifi
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram bitter çikolata



3 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



250 gram tereyağı



2 su bardağı pudraşekeri



2 çorba kaşığı un



4 adet yumurta



Bir tutam tuz



Üzeri için: Pudraşekeri ve çekilmiş fındık içi


YAPILIŞI

Çikolata, tereyağı, pudraşekeri ve rendelenmiş portakal kabuğunu benmari usulü eritin. Eriyen karışımı çırpma teli ile çırparak malzemenin iyice özleşmesini sağlayın. Karışımın içinde bulunduğu benmari kabını sıcak su üzerinden alın. Unu ekleyip topaklanmaması için çırpma teli ile iyice çırpın. Karışıma yumurtaları teker teker ekleyip, çırparak yedirin. Son olarak tuzu katın ve karıştırın. Karışımı küçük tart kalıplarına paylaştırın. Kalıpları içi su dolu bir tepsiye dizip, yaklaşık 50-60 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serpip, çekilmiş fındık içi ile süsleyin ve servis yapın.

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