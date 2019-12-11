Çikolatalı Portakallı Turta tarifi

Çikolata, tereyağı, pudraşekeri ve rendelenmiş portakal kabuğunu benmari usulü eritin. Eriyen karışımı çırpma teli ile çırparak malzemenin iyice özleşmesini sağlayın. Karışımın içinde bulunduğu benmari kabını sıcak su üzerinden alın. Unu ekleyip topaklanmaması için çırpma teli ile iyice çırpın. Karışıma yumurtaları teker teker ekleyip, çırparak yedirin. Son olarak tuzu katın ve karıştırın. Karışımı küçük tart kalıplarına paylaştırın. Kalıpları içi su dolu bir tepsiye dizip, yaklaşık 50-60 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serpip, çekilmiş fındık içi ile süsleyin ve servis yapın.