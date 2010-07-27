Çikolatalı Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve salebi karıştırıp kenara alın. Sütü çelik bir tencereye alıp, ağır ateşte yanan ocağa oturtun. Salepli karışımı sürekli karıştırarak ve azar azar ekleyerek süte yedirin. Boza kıvamına gelince, damla çikolatadan yarım çay bardağını kenara ayırıp, kalanı karışıma ekleyin. Üzerine çikolata kremasını ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Oda sıcaklığında da her 10 dakikada bir tahta kaşıkla yukarıdan aşağıya doğru kaldırıp havalandırarak soğutun. Uygun bir çelik kaba alın. Üzerini streçleyip derin dondurucuya koyun. Her saat başı karıştırarak, 6 saat süreyle derin dondurucuda bekletin. 6 saatin sonunda dondurmayı derin dondurucudan çıkarıp, ayırdığınız damla çikolataları ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Üzerini düzeltip, yeniden dondurucuya koyun. 24 saat sonra servis yapabilirsiniz.