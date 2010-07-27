DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Dondurma

Çikolatalı Dondurma

Çikolatalı Dondurma
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 litre süt

400 gram to zşeker

14 gram yerli salep

Yarım kg damla çikolata

Yarım su bardağı çikolata kreması

YAPILIŞI

Toz şeker ve salebi karıştırıp kenara alın. Sütü çelik bir tencereye alıp, ağır ateşte yanan ocağa oturtun. Salepli karışımı sürekli karıştırarak ve azar azar ekleyerek süte yedirin. Boza kıvamına gelince, damla çikolatadan yarım çay bardağını kenara ayırıp, kalanı karışıma ekleyin. Üzerine çikolata kremasını ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Oda sıcaklığında da her 10 dakikada bir tahta kaşıkla yukarıdan aşağıya doğru kaldırıp havalandırarak soğutun. Uygun bir çelik kaba alın. Üzerini streçleyip derin dondurucuya koyun. Her saat başı karıştırarak, 6 saat süreyle derin dondurucuda bekletin. 6 saatin sonunda dondurmayı derin dondurucudan çıkarıp, ayırdığınız damla çikolataları ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Üzerini düzeltip, yeniden dondurucuya koyun. 24 saat sonra servis yapabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN