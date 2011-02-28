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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Katmer

Çikolatalı Katmer

Çikolatalı Katmer
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

3 paket bitter çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz ya da fındık

YAPILIŞI

Yufkalardan birini düz bir zemine serip eritilmiş tereyağı ve süt karışımı ile ıslatın. Üzerine biraz toz şeker ve ceviz ya da fındık serpin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Daha sonra yufkayı dikdörtgen şeklinde katlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip pudra şekeri serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Katmeri fırınlamanın yanı sıra kızartarak da pişirebilirsiniz.
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