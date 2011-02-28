Çikolatalı Katmer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yufkalardan birini düz bir zemine serip eritilmiş tereyağı ve süt karışımı ile ıslatın. Üzerine biraz toz şeker ve ceviz ya da fındık serpin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Daha sonra yufkayı dikdörtgen şeklinde katlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip pudra şekeri serperek servis yapın.