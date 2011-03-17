DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları

Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları

Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket portakal aromalı jöle

100 gr kakao

300 gr süzme yoğurt

1 paket vanilya

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Jöleyi pakette belirtildiği gibi sıcak su ile karıştırın. Ilınması için bekletin. Jöle ılınırken kapları hazırlamak için, yağlı kağıt ile resimdeki gibi şeritler hazırlayın. Bir yapışkan bant ile bunları kapların üst kısmında bilezik gibi birleştirin. Böylece kaplarınızı yükseltmiş ve kendi kapasitelerinden daha fazla malzeme alacak hale getirmiş olursunuz. Kakaoyu üzerine biraz soğuk su ekleyip karıştırarak macun haline getirin. Süzme yoğurt ile karıştırın. Tuz, vanilya ve ılınmış olan jöleli karışımla birlikte tüm malzemeyi karıştırın. Hazırlamış olduğunuz kaplara bölüştürüp buzluğa kaldırın. Servis yapmak için buzluktan çıkardığınız kapların kağıtlarını çıkarın. Portakal dilimleri ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sufle kelimesi dahi mutlu bir beklentiye yol açar. Sıcak değil soğuk, sufle değil aslında daha çok dondurma tadında olan bu tatlı görünüşü ile şaşkınlık, tadı ile de memnunluk yaratır. Hazır jöleler şekerli olduğu için ilave şeker kullanılmasına gerek yoktur.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN