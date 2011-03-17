Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jöleyi pakette belirtildiği gibi sıcak su ile karıştırın. Ilınması için bekletin. Jöle ılınırken kapları hazırlamak için, yağlı kağıt ile resimdeki gibi şeritler hazırlayın. Bir yapışkan bant ile bunları kapların üst kısmında bilezik gibi birleştirin. Böylece kaplarınızı yükseltmiş ve kendi kapasitelerinden daha fazla malzeme alacak hale getirmiş olursunuz. Kakaoyu üzerine biraz soğuk su ekleyip karıştırarak macun haline getirin. Süzme yoğurt ile karıştırın. Tuz, vanilya ve ılınmış olan jöleli karışımla birlikte tüm malzemeyi karıştırın. Hazırlamış olduğunuz kaplara bölüştürüp buzluğa kaldırın. Servis yapmak için buzluktan çıkardığınız kapların kağıtlarını çıkarın. Portakal dilimleri ile süsleyip servis yapın.