Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket portakal aromalı jöle
100 gr kakao
300 gr süzme yoğurt
1 paket vanilya
1 tutam tuz
YAPILIŞI
Jöleyi pakette belirtildiği gibi sıcak su ile karıştırın. Ilınması için bekletin. Jöle ılınırken kapları hazırlamak için, yağlı kağıt ile resimdeki gibi şeritler hazırlayın. Bir yapışkan bant ile bunları kapların üst kısmında bilezik gibi birleştirin. Böylece kaplarınızı yükseltmiş ve kendi kapasitelerinden daha fazla malzeme alacak hale getirmiş olursunuz. Kakaoyu üzerine biraz soğuk su ekleyip karıştırarak macun haline getirin. Süzme yoğurt ile karıştırın. Tuz, vanilya ve ılınmış olan jöleli karışımla birlikte tüm malzemeyi karıştırın. Hazırlamış olduğunuz kaplara bölüştürüp buzluğa kaldırın. Servis yapmak için buzluktan çıkardığınız kapların kağıtlarını çıkarın. Portakal dilimleri ile süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Sufle kelimesi dahi mutlu bir beklentiye yol açar. Sıcak değil soğuk, sufle değil aslında daha çok dondurma tadında olan bu tatlı görünüşü ile şaşkınlık, tadı ile de memnunluk yaratır. Hazır jöleler şekerli olduğu için ilave şeker kullanılmasına gerek yoktur.