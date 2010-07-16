Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
3-4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı
2 çay bardağına yakın kakao
90 gram bitter çikolata
1 paket kabartma tozu
Pudra şekeri, krema
YAPILIŞI
Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp, ayrı iki kaba alın. Süt, şeker, un ve tereyağını (1 çorba kaşığını ayırın) kıvam alana kadar pişirin. Sırasıyla içine kakao ve bitter çikolatayı ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Yumurta sarılarını kabartma tozu ile çırpın. Ilınmış karışıma katın. Fırını 180 dereceye ısıtın. Yumurta aklarını bir çimdik tuzla kar haline getirin (sufle fırına girmeden hemen önce). Porsiyonluk güveç kaplarının dibine tereyağı sürün. Pudra şekeri ve un serpin. Hamur malzemesini güveçlere doldurun (boşluk kalacak biçimde). Sıcak fırında 20 dakika pişirin. Fırından alınca üzerine pudra şekeri serpip, dilerseniz krema ile servis yapın.