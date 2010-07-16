Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp, ayrı iki kaba alın. Süt, şeker, un ve tereyağını (1 çorba kaşığını ayırın) kıvam alana kadar pişirin. Sırasıyla içine kakao ve bitter çikolatayı ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Yumurta sarılarını kabartma tozu ile çırpın. Ilınmış karışıma katın. Fırını 180 dereceye ısıtın. Yumurta aklarını bir çimdik tuzla kar haline getirin (sufle fırına girmeden hemen önce). Porsiyonluk güveç kaplarının dibine tereyağı sürün. Pudra şekeri ve un serpin. Hamur malzemesini güveçlere doldurun (boşluk kalacak biçimde). Sıcak fırında 20 dakika pişirin. Fırından alınca üzerine pudra şekeri serpip, dilerseniz krema ile servis yapın.