Çikolatalı Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırıp tart hamurunu hazırlayın ve kenara alın. Tart kalıplarını yağlayın. Hamurdan bir parça kopartın. Elinizle bastırarak kalıpların kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru yerleştirin. Çatalla hamura delikler açın. Kalıplarınızın büyüklüğü ve sayısı kadar yağlı kağıt kesin. Kestiğiniz kağıtları kalıplardaki hamurun üzerine koyun. Kağıtların üzerine birer avuç nohut dökün (kabarmaması için). Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan kuru kayısıları ve üzümleri sıcak suda 1 saat bekletin. Elmayı ve muzu soyun. Kuru kayısı, üzüm, elma, muz ve çikolata parçalarını birlikte blenderden geçirin. Pişen tartlardaki kağıt ve nohutları çıkarıp servis tabağına alın. Hazırladığınız harcı içlerine bölüştürün. Bitter çikolata, tereyağı ve kremayı bir kaba alıp çok kısık ateşte eritin. Tartların üzerine dökerek servis yapın.