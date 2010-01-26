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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Trüf

Çikolatalı Trüf

Çikolatalı Trüf
  • 20 Adet
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı süt

100 gram tereyağı

2 adet yumurta sarısı

125 gram ince çekilmiş pudra şekeri

40 ml krema

Kakao

YAPILIŞI

Çikolatayı yerleştirdiğiniz tencereye sütü ilave edin. Benmari usulü eritin. Çok kısık ateşte tahta bir spatulayla karıştırarak kalın bir sos haline getirin. Tereyağını küçük parçalar halinde ekleyin. Yumurta sarılarını birer birer ilave edin. Son olarak kremayı karıştırarak katın. Pudra şekerini mikserle çırparak ekleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Minik toplar yapın ve kakaoyla kaplayın. Servis zamanına kadar buzdolabında bekletin.
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