Çikolatalı Trüf

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı yerleştirdiğiniz tencereye sütü ilave edin. Benmari usulü eritin. Çok kısık ateşte tahta bir spatulayla karıştırarak kalın bir sos haline getirin. Tereyağını küçük parçalar halinde ekleyin. Yumurta sarılarını birer birer ilave edin. Son olarak kremayı karıştırarak katın. Pudra şekerini mikserle çırparak ekleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Minik toplar yapın ve kakaoyla kaplayın. Servis zamanına kadar buzdolabında bekletin.