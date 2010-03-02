Çikolatalı ve Kayısılı Mus

Sofra Tarifi

250 gram kuru kayısı Yeteri kadar su 1 adet çubuk tarçın 2 paket (80'er gramlık) sütlü çikolata 4 adet yumurta Bir buçuk kutu küçük boy krema (1 kutu krema 200 ml) Yarım su bardağı toz şeker 4 adet kedidili bisküvi Tuz Süslemek için: Kuru kayısı ve rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Kayısıları derin bir tencereye alın. Üzerine su ve çubuk tarçın ekleyip, 15 dakika haşlayın. Kaynadığında suyunu süzün. Çubuk tarçını alın ve blenderden geçirin. Çikolatayı benmari usulü eritip, soğuyunca üzerine yumurta sarılarını ekleyin. Çikolatalı karışımı tekrar ocağa koyup, 1-2 dakika daha karıştırın. Soğuyunca çırpılmış kremayı ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla çırpın. Üzerine azar azar tozşekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Çikolatalı karışıma, kırdığınız kedidili bisküvileri ve yumurta aklarını ekleyin. Hazırladığınız kayısı püresini küçük kalıplara pay edin. Üzerlerine musu yerleştirin. Buzdolabında 2 saat dinlendirin. Kuru kayısı ve rendelenmiş çikolata ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.