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Çikolatalı ve Kayısılı Mus

Çikolatalı ve Kayısılı Mus
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuru kayısı

Yeteri kadar su

1 adet çubuk tarçın

2 paket (80'er gramlık) sütlü çikolata

4 adet yumurta

Bir buçuk kutu küçük boy krema (1 kutu krema 200 ml)

Yarım su bardağı toz şeker

4 adet kedidili bisküvi

Tuz



Süslemek için:

Kuru kayısı ve rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Kayısıları derin bir tencereye alın. Üzerine su ve çubuk tarçın ekleyip, 15 dakika haşlayın. Kaynadığında suyunu süzün. Çubuk tarçını alın ve blenderden geçirin. Çikolatayı benmari usulü eritip, soğuyunca üzerine yumurta sarılarını ekleyin. Çikolatalı karışımı tekrar ocağa koyup, 1-2 dakika daha karıştırın. Soğuyunca çırpılmış kremayı ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla çırpın. Üzerine azar azar tozşekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Çikolatalı karışıma, kırdığınız kedidili bisküvileri ve yumurta aklarını ekleyin. Hazırladığınız kayısı püresini küçük kalıplara pay edin. Üzerlerine musu yerleştirin. Buzdolabında 2 saat dinlendirin. Kuru kayısı ve rendelenmiş çikolata ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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