Çikolatalı Kestaneli Şekerlemeler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kremayı küçük bir tencereye alıp bir taşım kaynatın. Üzerine küçük parçalara ayırdığınız çikolataları ilave edin. Ocaktan alıp buzdolabında dondurun. Çıkarıp üzerine kestane püresi ile pudra şekerini ekleyin. Daha sonra harçtan parçalar koparıp küçük yuvarlaklar hazırlayın. Bir kısmını kakaoya bir kısmını da pudra şekerine bulayıp

servis yapın.