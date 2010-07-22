Çikolatalı Kestaneli Şekerlemeler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kutu krema
3 paket bitter çikolata
6 çorba kaşığı kestane püresi
Bir buçuk su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı kakao
YAPILIŞI
Kremayı küçük bir tencereye alıp bir taşım kaynatın. Üzerine küçük parçalara ayırdığınız çikolataları ilave edin. Ocaktan alıp buzdolabında dondurun. Çıkarıp üzerine kestane püresi ile pudra şekerini ekleyin. Daha sonra harçtan parçalar koparıp küçük yuvarlaklar hazırlayın. Bir kısmını kakaoya bir kısmını da pudra şekerine bulayıp
servis yapın.
PÜF NOKTASI
Hazır kestane püresi yerine, haşladığınız kestanelerin kabuklarını soyduktan sonra ezerek de kullanabilirsiniz