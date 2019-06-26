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Çilek ve Krepli Tatlı Tarifi

Kahvaltıda süslü bir masa için bilinmesi gereken çilekli ve krepli tatlı nasıl yapılır sorusunun cevabıdır. Oldukça basit olan çilek ve krepli tatlı tarifi detayları...
Çilek ve Krepli Tatlı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için: 2 adet yumurta



1 su bardağı az yağlı süt



Bir buçuk su bardağı tam buğday unu



Bir tutam tuz



Tavaya sürmek için: Zeytinyağı



Sosu için:



1 paket light puding



3 su bardağı light süt



Süslemek için: Çilek


YAPILIŞI

Krep için derin bir kapta yumurtayı çırpıcı ile iyice çırpın. Sütü ilave edip, tekrar çırptıktan sonra tuz katın. Unu yavaşça eklerken bir yandan da çırpmaya devam edin (kıvam akışkan olmalı, gerekirse biraz süt veya su ilave edebilirsiniz). Bu karışımdan 1 kepçe alın ve fırça ile çok az zeytinyağı sürdüğünüz yapışmaz yüzeyli tavaya yayın. Tavayı sallayarak önlü arkalı pişirin. Her seferinde tavayı çok az yağlayarak karışım bitene kadar bu işleme devam edin. Krepleri soğuması için bir kenara alın. Sos için puding ve sütü bir tencerede koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Servis tabağına krep, üzerine puding ve çilek dizin. Tekrar üzerine krep, puding ve çilek olacak şekilde malzemeler bitene kadar bu işleme devam edin. Tatlının en üstünü yine çileklerle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

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