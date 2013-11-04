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Çilekli Çikolatalı Tart Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Çilekli çikolatalı tart tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Çilekli çikolatalı tart nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Çilekli Çikolatalı Tart Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

200 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta



İçi için:

5 adet orta boy çilek

2 su bardağı krema

500 gram bitter çikolata



Üzeri için:

15 adet çilek

2 çorba kaşığı pudra şekeri


YAPILIŞI

Un, tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı iyice yoğurun. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. İçi için kremayı kaynatıp, çikolatayı ekleyin. Püre haline getirilmiş çilek ilave edip karıştırın. Dinlenen hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin. Üzerine kuru bakliyat koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kıtırlaşana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Daha sonra ortasına çikolatalı harcı döküp, tekrar soğumaya bırakın. Çilek ve pudra şekeri ile süsleyip servis yapın.
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