Çilekli Çikolatalı Tart Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı iyice yoğurun. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. İçi için kremayı kaynatıp, çikolatayı ekleyin. Püre haline getirilmiş çilek ilave edip karıştırın. Dinlenen hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin. Üzerine kuru bakliyat koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kıtırlaşana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Daha sonra ortasına çikolatalı harcı döküp, tekrar soğumaya bırakın. Çilek ve pudra şekeri ile süsleyip servis yapın.