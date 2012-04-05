Çilekli Krema (İtalyan Mutfağı)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram şurup (2 su bardağı su ve 15 çorba kaşığı toz şekerle kaynatılmış)
500 gram çilek püresi
1 çorba kaşığı limon suyu
15 gram jelatin
İki buçuk su bardağı çırpılmış krema
YAPILIŞI
Jelatini bir miktar soğuk suyun içinde eritin. Çilek püresini, şurup ve limon suyu ile karıştırın. Eriyen jelatini de ekleyip çırpın. En son kremayı ilave edin. Tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Kare veya dikdörtgen kalıba koyup, buzdolabında 6-8 saat bekletin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek, servis yapın.