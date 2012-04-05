Çilekli Krema (İtalyan Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jelatini bir miktar soğuk suyun içinde eritin. Çilek püresini, şurup ve limon suyu ile karıştırın. Eriyen jelatini de ekleyip çırpın. En son kremayı ilave edin. Tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Kare veya dikdörtgen kalıba koyup, buzdolabında 6-8 saat bekletin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek, servis yapın.