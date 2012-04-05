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Çilekli Krema (İtalyan Mutfağı)

Çilekli Krema (İtalyan Mutfağı)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram şurup (2 su bardağı su ve 15 çorba kaşığı toz şekerle kaynatılmış)

500 gram çilek püresi

1 çorba kaşığı limon suyu

15 gram jelatin

İki buçuk su bardağı çırpılmış krema

YAPILIŞI

Jelatini bir miktar soğuk suyun içinde eritin. Çilek püresini, şurup ve limon suyu ile karıştırın. Eriyen jelatini de ekleyip çırpın. En son kremayı ilave edin. Tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Kare veya dikdörtgen kalıba koyup, buzdolabında 6-8 saat bekletin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek, servis yapın.
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