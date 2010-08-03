Çilekli Çikolatalı Tartölet

Sofra Tarifi

Hamuru için: Bir buçuk su bardağı un 4 çorba kaşığı kakao 1 çorba kaşığı pudra şekeri 10 çorba kaşığı tereyağı 1 adet yumurtanın sarısı Muhallebisi için: 1 adet vanilya çubuğu Bir buçuk su bardağı krema 80 gram bitter çikolata 1 adet yumurtanın akı Yarım su bardağı pudra şekeri Süslemek için: 1 su bardağı krema 2 su bardağı çilek

YAPILIŞI

Tartölet hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeyi derin bir kaba alarak iyice yoğurun. 1 cm ebatlarında açıp kalıplara yerleştirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra üzerilerini folyo ile kaplayıp, 170 derece fırında 15 dakika pişirin.



Muhallebiyi hazırlamak için bir kapta 1 su bardağı kremayı çırpın. Ayrı bir kapta yumurta akını çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Vanilya çubuğunun içindeki taneleri kazıyın. Sonra hazırladığınız tüm bu malzemeyi birleştirerek karıştırın. Karışımı tartöletlere paylaştırın. Fırında 12-13 dakika pişirin. Soğuduğunda üzerini krema ve çilekle süsleyerek servis yapın.