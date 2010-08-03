Çilekli Çikolatalı Tartölet

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
Bir buçuk su bardağı un
4 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı pudra şekeri
10 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yumurtanın sarısı
Muhallebisi için:
1 adet vanilya çubuğu
Bir buçuk su bardağı krema
80 gram bitter çikolata
1 adet yumurtanın akı
Yarım su bardağı pudra şekeri
Süslemek için:
1 su bardağı krema
2 su bardağı çilek
YAPILIŞI
Tartölet hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeyi derin bir kaba alarak iyice yoğurun. 1 cm ebatlarında açıp kalıplara yerleştirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra üzerilerini folyo ile kaplayıp, 170 derece fırında 15 dakika pişirin.
Muhallebiyi hazırlamak için bir kapta 1 su bardağı kremayı çırpın. Ayrı bir kapta yumurta akını çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Vanilya çubuğunun içindeki taneleri kazıyın. Sonra hazırladığınız tüm bu malzemeyi birleştirerek karıştırın. Karışımı tartöletlere paylaştırın. Fırında 12-13 dakika pişirin. Soğuduğunda üzerini krema ve çilekle süsleyerek servis yapın.