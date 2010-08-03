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Çilekli Çikolatalı Tartölet

Çilekli Çikolatalı Tartölet
  • 6
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

Bir buçuk su bardağı un

4 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı pudra şekeri

10 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurtanın sarısı



Muhallebisi için:

1 adet vanilya çubuğu

Bir buçuk su bardağı krema

80 gram bitter çikolata

1 adet yumurtanın akı

Yarım su bardağı pudra şekeri



Süslemek için:

1 su bardağı krema

2 su bardağı çilek

YAPILIŞI

Tartölet hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeyi derin bir kaba alarak iyice yoğurun. 1 cm ebatlarında açıp kalıplara yerleştirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra üzerilerini folyo ile kaplayıp, 170 derece fırında 15 dakika pişirin.

Muhallebiyi hazırlamak için bir kapta 1 su bardağı kremayı çırpın. Ayrı bir kapta yumurta akını çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Vanilya çubuğunun içindeki taneleri kazıyın. Sonra hazırladığınız tüm bu malzemeyi birleştirerek karıştırın. Karışımı tartöletlere paylaştırın. Fırında 12-13 dakika pişirin. Soğuduğunda üzerini krema ve çilekle süsleyerek servis yapın.
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