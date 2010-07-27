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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Dondurma

Çilekli Dondurma

Çilekli Dondurma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg çilek

200 gram toz şeker

YAPILIŞI

Çileklerin saplarını temizleyip bol su dolu bir kaba alın. Elinizle hafifçe dokunarak yıkayın. Suyunu değiştirin. İkinci suda 15 dakika bekletin. Başka bir kaba taze su koyun ve çilekleri hırpalamadan bu kaba aktarın. Üçüncü suda 10 dakika bekletip, içme suyu ile doldurunuz başka bir kaba aktarın. Burada da 10 dakika bekletip, elinizle hırpalamadan alarak bir süzgece aktarın. Çileklerin suyu iyice süzüldükten sonra blendere alıp, üzerine toz şekeri ekleyin. Önce yavaş, daha sonra hızlı devirle toz şeker tamamen eriyene kadar çekin. Çelik bir kaba aktararak üzerini streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya yerleştirin. 3 saat süreyle, her 20 dakikada bir derin dondurucudan çıkarıp, tahta bir kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Son karıştırmanız da üzerini düzeltin ve yeniden derin dondurucuya yerleştirin. 1 gün beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dondurma için kuru ve zedelenmemiş çilekleri tercih edin. Çilekleri blenderden geçirmek yerine, salça yapar gibi kevirgiden geçirirseniz kıvam, görüntü ve lezzet açısından daha özel bir sonuç elde edersiniz.
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