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Diyet Aşure Tarifi

Diyettesiniz ve Muharrem ayı mı yaklaşıyor? Sorun etmeyin. Sizin için diyet aşure tarifi de var. Planlarınızı bozmadan şekersiz diyet aşure tarifi nasıl yapılır?
Diyet Aşure Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 çay bardağı esmer pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Tatlandırıcı

5 adet ceviz içi

10 adet fındık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Pirinç ve buğdayı ayıklayıp iyice yıkayın. Tencereye alıp, üzerini üç-dört parmak geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup tencerenin kapağını kapatmadan ve karıştırarak beş dakika pişirin. Ocaktan alıp kapağı kapalı olarak oda sıcaklığında bir gece bekletin. Ertesi gün akşamdan ıslatılmış nohut ve fasulyeyi yumuşayıncaya dek haşlayıp, kabuklarını soyun. Pirinç ve buğdayı biraz sıcak su ekleyerek yeniden kaynatın.

Bir süre sonra altını kısıp, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. Bakliyatlar yumuşayınca ateşten almaya yakın rendelenmiş limon kabuğunu aşureye ekleyin ve bir iki taşım daha kaynatın. Dilediğiniz miktarda tatlandırıcıyı biraz ılık su ile eritip tencereye ekleyin. Soğumadan servis kaplarına boşaltın. Ceviz, fındık ve kuş üzümü serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Aşureyi ocaktan almadan hemen önce gül suyu da ekleyebilirsiniz.
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