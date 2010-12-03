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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Diyet Aşure

Diyet Aşure

Diyet Aşure
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 çay bardağı esmer pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Tatlandırıcı

5 adet ceviz içi

10 adet fındık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Pirinç ve buğdayı ayıklayıp iyice yıkayın. Tencereye alıp, üzerini üç dört parmak geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup tencerenin kapağını kapatmadan ve karıştırarak beş dakika pişirin. Ocaktan alıp kapağı kapalı olarak oda sıcaklığında bir gece bekletin. Ertesi gün akşamdan ıslatılmış nohut ve fasulyeyi yumuşayıncaya dek haşlayıp, kabuklarını soyun. Pirinç ve buğdayı biraz sıcak su ekleyerek yeniden kaynatın. Bir süre sonra altını kısıp, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. Bakliyatlar yumuşayınca ateşten almaya yakın limon kabuğu rendesini aşureye ekleyin ve bir iki taşım daha kaynatın. Dilediğiniz miktarda tatlandırıcıyı biraz ılık su ile eritip tencereye ekleyin. Soğumadan servis kaplarına boşaltın. Ceviz, fındık ve kuş üzümü serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşureyi ocaktan almadan hemen önce gül suyu da ekleyebilirsiniz.
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