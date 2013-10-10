Dondurmalı Armut Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutları sap kısımları kalacak şekilde soyun. Suyu tencereye alın ve gıda boyasını ilave edip, karıştırın. Armutları tencereye yerleştirin ve üzerlerine esmer şeker serpin. Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte fokurdayıncaya kadar pişirin. Tatlıları servis tabağına alıp soğumaya bırakın. Üzerlerine birer top dondurma koyup soğuk olarak servis yapın.