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Dondurmalı Armut Tatlısı Tarifi

Serin serin yemek istediğiniz bir tatlı varsa dondurmalı armut tarifi karşınızda. Dondurmalı armut tatlısı nasıl yapılır okumaya devam ederek öğrenebilirsiniz.
Dondurmalı Armut Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet frenk armudu

2 su bardağı su

Çay kaşığının ucuyla gıda boyası

1 su bardağı esmer şeker

Üzerine: 4 top dondurma

YAPILIŞI

Armutları sap kısımları kalacak şekilde soyun. Suyu tencereye alın ve gıda boyasını ilave edip, karıştırın. Armutları tencereye yerleştirin ve üzerlerine esmer şeker serpin. Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte fokurdayıncaya kadar pişirin. Tatlıları servis tabağına alıp soğumaya bırakın. Üzerlerine birer top dondurma koyup soğuk olarak servis yapın.
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