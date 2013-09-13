Sıcak havaların vazgeçilmezi dondurmalı karpuzlu frozen tarifi...Evde dondurmalı karpuzlu frozen yapmak çok kolay, bir kaç malzemeyle mutfağınızda yapabileceğiniz dondurmalı karpuzlu frozen nasıl yapılır merak ediyorsanız yazımızı okuyun....
2 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Ev Partisi, Kutlama
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 top Vanilyalı Dondurma
1 adet küçük boy karpuz
2-3 adet buz
YAPILIŞI
Karpuzun içini çıkarıp blendere alın. Üzerine dondurma ve kırılmış buz ekleyip blenderden geçirin.
Servis bardaklarına alıp, soğuk olarak servis yapın.