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Dondurmalı Karpuzlu Frozen Tarifi

Sıcak havaların vazgeçilmezi dondurmalı karpuzlu frozen tarifi...Evde dondurmalı karpuzlu frozen yapmak çok kolay, bir kaç malzemeyle mutfağınızda yapabileceğiniz dondurmalı karpuzlu frozen nasıl yapılır merak ediyorsanız yazımızı okuyun....
Dondurmalı Karpuzlu Frozen Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 top Vanilyalı Dondurma

1 adet küçük boy karpuz

2-3 adet buz

YAPILIŞI

Karpuzun içini çıkarıp blendere alın. Üzerine dondurma ve kırılmış buz ekleyip blenderden geçirin.
Servis bardaklarına alıp, soğuk olarak servis yapın.
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