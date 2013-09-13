Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Dondurmalı Karpuzlu Frozen Tarifi

Dondurmalı Karpuzlu Frozen Tarifi

Sıcak havaların vazgeçilmezi dondurmalı karpuzlu frozen tarifi...Evde dondurmalı karpuzlu frozen yapmak çok kolay, bir kaç malzemeyle mutfağınızda yapabileceğiniz dondurmalı karpuzlu frozen nasıl yapılır merak ediyorsanız yazımızı okuyun....

2 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Ev Partisi, Kutlama