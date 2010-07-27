Dondurmalı Profiterol

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, su ve tuzu çelik bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince üzerine unu ekleyip sürekli karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp, yumurtaları ilave edin ve mikserin düşük devri ile çırpın. Daha sonra s›kma torbasına koyup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine çay tabağı büyüklüğünde sıkın. Hamurdan fındık büyüklüğünde 10 12 parça da tepsiye sıkın Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra yanlamasına kesin. içlerine istediğiniz çeşitte dondurma koyun. Servis tabağına çikolata ve vanilya sosla düzenleyin. Dondurmalı profiterolleri üzerine

koyarak servis yapın.