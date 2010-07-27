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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Profiterol

Dondurmalı Profiterol

Dondurmalı Profiterol
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı su

1 su bardağından iki parmak eksik un

3 adet yumurta

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Tereyağı, su ve tuzu çelik bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince üzerine unu ekleyip sürekli karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp, yumurtaları ilave edin ve mikserin düşük devri ile çırpın. Daha sonra s›kma torbasına koyup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine çay tabağı büyüklüğünde sıkın. Hamurdan fındık büyüklüğünde 10 12 parça da tepsiye sıkın Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra yanlamasına kesin. içlerine istediğiniz çeşitte dondurma koyun. Servis tabağına çikolata ve vanilya sosla düzenleyin. Dondurmalı profiterolleri üzerine
koyarak servis yapın.
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