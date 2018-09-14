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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dutlu Sorbe

Dutlu Sorbe

Dutlu Sorbe
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2.5 su bardağı su

10 gram dut kurusu

150 gram dut unu

1 ölçek dut ekstresi

3 adet portakal

1 ölçek portakallı dut ekstresi



SÜSLEMEK İÇİN: Greyfurt ve portakal

YAPILIŞI

İki su bardağı su, dut kurusu, dut unu ve dut ekstresini iyice karıştırıp derin dondurucuya yerleştirin ve donana dek ara sıra karıştırın. Portakalları enlemesine ortadan ikiye kesip, suyunu bir kaba alın. Kabuklarını kase olarak kullanmak için buzdolabı poşetine yerleştirip, derin dondurucuya alın. Yarım su bardağı su ve portakallı dut ekstresini portakal suyuna ilave edip karıştırın. Derin dondurucuya yerleştirip, donana dek ara sıra karıştırın. Dilimlenmiş greyfurtları servis tabağına alın. Üzerlerine portakal kaselerini oturtun. Sorbeleri ayrı ayrı blenderden geçirin. Portakal kaselerinin içlerine dilediğiniz şekilde yerleştirip servis yapın.
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