Dutlu Sorbe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki su bardağı su, dut kurusu, dut unu ve dut ekstresini iyice karıştırıp derin dondurucuya yerleştirin ve donana dek ara sıra karıştırın. Portakalları enlemesine ortadan ikiye kesip, suyunu bir kaba alın. Kabuklarını kase olarak kullanmak için buzdolabı poşetine yerleştirip, derin dondurucuya alın. Yarım su bardağı su ve portakallı dut ekstresini portakal suyuna ilave edip karıştırın. Derin dondurucuya yerleştirip, donana dek ara sıra karıştırın. Dilimlenmiş greyfurtları servis tabağına alın. Üzerlerine portakal kaselerini oturtun. Sorbeleri ayrı ayrı blenderden geçirin. Portakal kaselerinin içlerine dilediğiniz şekilde yerleştirip servis yapın.