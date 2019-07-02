Elma Dolması Tarifi

Biber,lahana,sarma hatta hamurun bile dolması var da elmanın olmaz mı?Elma dolması tarifi akşam yemeğinden sonra servis yaparak teşekkürleri üstünüze toplayabilirsiniz. Peki elma dolması nasıl yapılır?

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti