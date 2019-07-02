Elma Dolması Tarifi

6 adet kırmızı elma
1 adet muz
1 çay bardağı ceviz
4 adet incir
Bir buçuk çay bardağı yulaf ezmesi
2 paket vanilya
3-4 çorba kaşığı krema
Servis için: Yulaf ezmesi
Elmaların üstlerinden bıçak yardımıyla kapak kesip, elma oyacağı ile içlerini çıkarın. Dilimlenmiş muz, ceviz, suda dinlendirilmiş incir, yulaf ezmesi, vanilya ve çıkardığınız elma içlerini üzerine krema ekleyip blenderden geçirin. Karışımı elmaların içine pay edip, kapaklarını kapatın. Kare kek kalıbına yerleştirip, üzerini önce yağlı kağıtla, sonra da alüminyum folyo ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Elma dolmalarını üzerine arzuya göre yulaf ezmesi serperek servis yapın.