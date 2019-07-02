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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elma Dolması Tarifi

Elma Dolması Tarifi

Biber,lahana,sarma hatta hamurun bile dolması var da elmanın olmaz mı?Elma dolması tarifi akşam yemeğinden sonra servis yaparak teşekkürleri üstünüze toplayabilirsiniz. Peki elma dolması nasıl yapılır?
Elma Dolması Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kırmızı elma



1 adet muz



1 çay bardağı ceviz



4 adet incir



Bir buçuk çay bardağı yulaf ezmesi



2 paket vanilya



3-4 çorba kaşığı krema



Servis için: Yulaf ezmesi


YAPILIŞI

Elmaların üstlerinden bıçak yardımıyla kapak kesip, elma oyacağı ile içlerini çıkarın. Dilimlenmiş muz, ceviz, suda dinlendirilmiş incir, yulaf ezmesi, vanilya ve çıkardığınız elma içlerini üzerine krema ekleyip blenderden geçirin. Karışımı elmaların içine pay edip, kapaklarını kapatın. Kare kek kalıbına yerleştirip, üzerini önce yağlı kağıtla, sonra da alüminyum folyo ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Elma dolmalarını üzerine arzuya göre yulaf ezmesi serperek servis yapın.

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