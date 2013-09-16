Elma Şekeri Tarifi

Elmanın kabuğunu soyup ,parizyen kaşığı ile yuvarlaklar çıkarın. Suyunu almak için kağıt havlu üzerinde dinlendirin.Pudra şekerine iyice bulayın. Toz şeker, gıda boyası, limon suyu ve glikozu bir tencereye alıp, sıvı hal alana dek kaynatın. Elmalara kürdan geçirip, kaynayan karışıma batırıp-çıkarın. Soğuması için kenara alın. Arzuya göre hindistan cevizi ile servis yapın.