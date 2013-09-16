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Elma Şekeri Tarifi

Bu tarif ile hepiniz çocukluğunuza döneceksiniz;Elma Şekeri tarifi... Bu tarifi hazırlamak istiyorsanız elma şekeri nasıl yapılır öğrenmelisiniz.
Elma Şekeri Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet elma

1 çorba kaşığı+1 çay kaşığı pudra şekeri

5 çorba kaşığı toz şeker

5 gram kırmızı gıda boyası

Yarım limonun suyu

İki buçuk çorba kaşığı glikoz

YAPILIŞI

Elmanın kabuğunu soyup ,parizyen kaşığı ile yuvarlaklar çıkarın. Suyunu almak için kağıt havlu üzerinde dinlendirin.Pudra şekerine iyice bulayın. Toz şeker, gıda boyası, limon suyu ve glikozu bir tencereye alıp, sıvı hal alana dek kaynatın. Elmalara kürdan geçirip, kaynayan karışıma batırıp-çıkarın. Soğuması için kenara alın. Arzuya göre hindistan cevizi ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Parizyen kaşığı pasta malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz.
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