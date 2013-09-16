Elma Şekeri Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet elma
1 çorba kaşığı+1 çay kaşığı pudra şekeri
5 çorba kaşığı toz şeker
5 gram kırmızı gıda boyası
Yarım limonun suyu
İki buçuk çorba kaşığı glikoz
YAPILIŞI
Elmanın kabuğunu soyup ,parizyen kaşığı ile yuvarlaklar çıkarın. Suyunu almak için kağıt havlu üzerinde dinlendirin.Pudra şekerine iyice bulayın. Toz şeker, gıda boyası, limon suyu ve glikozu bir tencereye alıp, sıvı hal alana dek kaynatın. Elmalara kürdan geçirip, kaynayan karışıma batırıp-çıkarın. Soğuması için kenara alın. Arzuya göre hindistan cevizi ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Parizyen kaşığı pasta malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz.