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Elma Tatlısı Tarifi

Elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz. Elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
Elma Tatlısı Tarifi
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

9 adet elma

18 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı su

3-4 adet karanfil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı kuru üzüm



Krema için:

1 litre süt

1 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilin

1 çorba kaşığı yağ


YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizip üzerine su ve karanfili ilave edin. Elmalar yumuşayana kadar pişirin ve servis tabağına alın. Ayrı bir kapta tarçın, dövülmüş ceviz ve kuru üzümü karıştırın. Elmaların ortalarına bu karışımı pay edin. Diğer taraftan krema için sütü bir tencereye alıp önce unu daha sonra buğday nişastasını azar azar ilave ederek sürekli karıştırın.
Toz şekeri ilave edin ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilin ve yağ ekleyin. Krema ılındıktan sonra elmaların üzerine dökün. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.
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