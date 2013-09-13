Elma Tatlısı Tarifi

Elmaların kabuklarını soyup ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizip üzerine su ve karanfili ilave edin. Elmalar yumuşayana kadar pişirin ve servis tabağına alın. Ayrı bir kapta tarçın, dövülmüş ceviz ve kuru üzümü karıştırın. Elmaların ortalarına bu karışımı pay edin. Diğer taraftan krema için sütü bir tencereye alıp önce unu daha sonra buğday nişastasını azar azar ilave ederek sürekli karıştırın.

Toz şekeri ilave edin ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilin ve yağ ekleyin. Krema ılındıktan sonra elmaların üzerine dökün. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.